شكرا لقرائتكم خبر عن إخراج عملة نقدية من أنف رجل بعد 53 عاماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

أخرج أطباء في مستشفى مدينة كونشالوفسكي الروسية، عملة نقدية من أنف رجل يبلغ من العمر 59 عاماً، عاشت معه 53 عاماً في عملية استمرت ساعة ونصف الساعة، بعد أن تسببت بصعوبة بالغة في التنفس قبل أشهر من العملية، وأجرى الأطباء إصلاح الحاجز المنحرف ما أسهم في تحسين التنفس لديه.

وأبلغ الأطباء في المستشفى الرجل عن الحالة الغريبة التي أظهرتها الفحوص بالتصوير المقطعي بأن الممر الأنفي الأيمن كان مسدوداً تماماً بواسطة جسم دائري غريب ذي كثافة سمكية عالق في الجزء الخلفي بالقرب من البلعوم.

وأوضح الرجل الذي يعيش في مدينة زيلينوجراد بعد أن تذكر العملة النقدية أن والدته كانت صارمة للغاية، وكان خائفاً من إخبارها بأن العملة دخلت أنفه، ومع مرور الوقت نسيها.

وقالت إيلينا نيبرياخينا، طبيبة الأنف والأذن والحنجرة والأطباء في المستشفى: كان الرجل محظوظاً لاستعادته القدرة على التنفس بشكل كامل وتجنب المضاعفات الخطرة التي تسببها الأجسام الغريبة لفترة طويلة في الجسم، وأن في هذه الحالات قد تحدث مضاعفات داخل الجمجمة، إلا أن الرجل الذي لم يذكر اسمه لم يواجه أي شيء سوى صعوبات في التنفس.

كانت هذه تفاصيل خبر إخراج عملة نقدية من أنف رجل بعد 53 عاماً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.