شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل أمريكي يبلغ حلقته الـ 12000 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يتجاوز مسلسل «ذي يونج آند ذي ريستلس» الأمريكي في الأول من ديسمبر المقبل عتبة جديدة، إذ تُعرَض حلقته الرقم 12000، علماً أنه أصلاً أحد المسلسلات التلفزيونية الأطول استمراراً.

وكتبت محطة «سي بي إس» الأمريكية: المسلسل الذي كان منذ العام 1973 جزءاً من الحياة اليومية لملايين الأمريكيين. يصل في مطلع ديسمبر إلى الحلقة رقم 12000.

ويشاهِد عشرات الملايين من الأشخاص في بلدان عدة المسلسل باللغة الإنجليزية.

وتتمحور حبكة المسلسل على عدد من العائلات في مدينة بولاية ويسكونسن، وتتخلل الأحداث مجموعة كبيرة من التقلبات، زواجاً وانفصالاً، أو اختفاءً ثم ظهوراً مفاجئاً. ويتولى عدد من الممثلين أدواراً في المسلسل منذ عقود.

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