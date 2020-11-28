شكرا لقرائتكم خبر عن «محاربي الإمارات» تعلن تنظيم بطولة سنوية باسم والد حبيب نور محمدوف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

كشفت اللجنة العليا المنظمة لبطولة محاربي الإمارات عن تنظيم بطولة سنوية باسم المدرب الراحل عبدالمناف نور محمدوف والد البطل العالمي حبيب نور محمدوف.

أعلن المبادرة عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، في مؤتمر صحفي الجمعة، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تأتي تقديراً لتجربة البطل العالمي حبيب نور محمدوف في رياضة الفنون القتالية المختلطة، واحتفاء بدور المغفور له والده ومدربه الراحل عبدالمناف.

وقال الهاشمي في المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش النسخة الـ14 من بطولة محاربي الإمارات بحضور حبيب نور محمدوف بصالة «جوجيتسو أرينا» في مدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي: «يسرني أن أعلن عن تنظيم بطولة سنوية بأبوظبي في الفنون القتالية المختلطة تحمل اسم والد حبيب نور محمدوف، وسوف تقام النسخة الأولى منها 16 يناير المقبل، كنوع من أنواع التقدير لمسيرة هذا الرجل، واستمراراً لرؤية ومبادرات ونهج دولة الإمارات في احتضان المبدعين بكل مكان في العالم، وكذلك للتأكيد على عمق العلاقات مع البطل العالمي حبيب نور محمدوف.

وتابع الهاشمي: الإمارات أرض العطاء وموطن الإبداع، ونحن نقدر حب حبيب نور محمدوف لها ولأهلها، وهو قدم تجربة رياضية وإنسانية ملهمة للجميع بمساعدة والده، ونحن سعداء بحبه لدولة الإمارات، ونشكر حبيب نور محمدوف على الدفع بلاعبيه في النزالات بالنسخ المختلفة من بطولة محاربي الإمارات، التي باتت واحدة من أقوى وأنجح البطولات في المنطقة والعالم، ولا بد في هذا المجال أن أشيد باللجنة المنظمة وجهودها في إقامة النسخة الرابعة على التوالي في ظل ظروف جائحة كورونا، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية».

من ناحيته أعرب حبيب نور محمدوف أسطورة الفنون القتالية المختلطة عن تقديره للمبادرة الخاصة بإقامة بطولة تحمل اسم والده، قائلاً: «المبادرات ليست بجديدة على دولة الإمارات التي اعتبرها وطني الثاني، ولذلك فكل التقدير والمحبة والود للإمارات ولصديقي عبدالمنعم الهاشمي ولبطولة «محاربي الإمارات».

وأوضح البطل حبيب عن مشروعات مستقبلية، موضحاً أنه سيعقد مؤتمراً صحفياً في 2 ديسمبر في روسيا، وقال: «هذه المشروعات سيكون جزءاً منها في روسيا وداغستان، وأجزاء أخرى في الكثير من دول العالم، وبالنسبة للإمارات فأنا سوف أكون فخورا بالتعاون مع بعض الجهات فيها في مشروعين، أحدهما عبارة عن أكاديمية كبرى لبناء أبطال جدد، وتخريج وتأهيل نجوم محترفين في الفنون القتالية بالعشرات مثل حبيب نور محمدوف وأكثر».

وأضاف حبيب نور: «أولويتي الأولى في المرحلة المستقبلية هي اكتشاف وصقل الأبطال، وتأهيلهم بدنياً ونفسياً ومهارياً للفوز في البطولات الكبرى، والاستمرار في طريق الإنجازات الذي رسمته بدعم والدي وفريق عملي، وسأحرص دائماً على الحضور إلى بطولة «محاربي الإمارات» والمشاركة فيها بلاعبين من أكاديميتي لأنها بطولة ولدت قوية ومن جولة إلى جولة تزداد قوتها، وتنتدب أبطالاً جدد يسهمون في تعزيز مكانتها الدولية، وأشكر المنظمين فيها، وأتوقع لها أن تستمر في النجاح وتواصل حضورها اللافت على المستوى العالمي في الفنون القتالية المختلطة».

وفازت الفرنسية مانون فيورو بلقب السيدات بعد تغلبها على الأرجنتينية جابريلا كامبو في وزن الذبابة، كما توج المغربي جافيير علوي بلقب وزن الديك بفوزه على الكاميروني جيروس في النزالين الرئيسيين من النسخة الـ14من بطولة محاربي الإمارات للألعاب القتالية المختلطة التي أقيمت منافساتها الجمعة على صالة جوجيتسو أرينا في مدينة زايد الرياضية.

حضر النزالات وقام بتتويج بعض الفائزين عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو رئيس اللجنة العليا المنظمة لجولات «محاربي الإمارات»، وحبيب نور محمدوف أسطورة الفنون القتالية المختلطة «يو إف سي» المعتزل، وفؤاد درويش رئيس اللجنة التنفيذية المنظمة لبطولة محاربي الإمارات مدير عام شركة بالمز الرياضية.

وفي باقي النزالات فاز اللاعب الإماراتي راشد داوود على منافسه الأوزبكي أوتابيك قاديروف بالاستسلام، وتغلب الروسي إسلام محمدوف على الأرميني مارتم مزلميان بالاستسلام في الجولة الثالثة، ونجح التركي شانون روس في تحقيق الفوز على خصمه الأمريكي دونافان فريلو بإجماع الحكام، وخسر الإماراتي محمد يحيى النزال ضد خصمه دان كولينز البريطاني بالاستسلام، فيما استطاع الروسي مولد قابيلييف التغلب على الأوزبكي زاكا فاتولا زادا عن طريق الخنقة الخلفية، وفاز العراقي حسين سالم على المقاتل الطاجيكي شخريور جوراييف بالاستسلام.

وقال فؤاد درويش: «إن «محاربي الإمارات» بما تقدمه من أبطال عالميين، وبروزها من خلال التنظيم الاحترافي بشهادة الجميع، يؤكد أنها منظمة عالمية قادرة على التنافس مع نظيراتها واحتلال مكانة دولية كبرى، وأن أكبر دليل على ذلك هو حرص وتسابق المقاتلين الكبار على المشاركة بها، وبالتأكيد فإن اللجنة المنظمة كسبت الرهان للمرة الرابعة بتنظيم البطولة في هذه الظروف للمرة الرابعة على التوالي في ظل كورونا، لتؤكد من جديد أن الإمارات أرض «اللا مستحيل»، حيث كانت سباقة في التعامل الناجح مع استمرارية الرياضة في ظل الالتزام بأعلى معايير السلامة حفاظاً على سلامة المقاتلين والمنظمين والحكام».

