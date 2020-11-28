شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يتعثر أمام برايتون .. وصلاح يخرج غاضباً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صعد ليفربول إلى قمة الترتيب مؤقتاً، رغم تعثره أمام برايتون بالتعادل 1-1 السبت، في المرحلة العاشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم. ورفع ليفربول رصيده إلى 21 نقطة بفارق نقطة عن توتنهام الذي يواجه تشيلسي الأحد.

وسجل البرتغالي دييجو جوتا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 60 إثر تمريرة من صلاح، بعدما كان برايتون الذي يحتل المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط أهدر ركلة جزاء عبر نيال موياي في الدقيقة 20.

وشهدت المباراة خروج المصري محمد صلاح وهو غاضب بعد قرار المدرب كلوب استبداله في الدقيقة 64، وأشرك مكانه السنغالي ساديو ماني.

ولم يقم النجم المصري لدى خروجه من الملعب وجلوسه على مقاعد البدلاء، بمصافحة كلوب لحظة التبديل.

وكان صلاح سجل هدفاً رائعاً في الشوط الأول ألغاه الحكم بعد الاستعانة بتقنية الفيديو لوجود حالة تسلل، كما سجل ماني هدفاً ثانياً لليفربول من كرة رأسية إلا أن تقنية «الفار» ألغته أيضاً.

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