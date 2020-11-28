شكرا لقرائتكم خبر عن حسابات النجوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * أعلن الفنان الإماراتي عبدالله آل رحمة شفاءه من فيروس «كورونا» بعد أكثر من 14 يوماً في العزل، ونشر مقطع فيديو عبر صفحته على «إنستجرام» معلقاً «الحمد لله طلعت من العزل بعد 14 يوماً، وكان بهم اشتباك مباشر مع «كوفيد 19» وانتهى الاشتباك بانتصاري.. اللهم لك الحمد والشكر»، وتفاعل متابعو آل رحمه مع المنشور سعداء بشفائه.

* قدم عدد من نجوم الفن الخليجي والعربي واجب العزاء للفنان عبد المجيد عبدالله وأسرته في وفاة والدته، ونشرت الصفحة الرسمية لشبكة قنوات «روتانا» نعياً.

* أعلن الحساب الرسمي للفنانة حياة الفهد عن انضمام الفنانة البحرينية الشابة نور الشيخ إلى أبطال مسلسل «مارغريت» للفنانة نهلة الفهد، والمقرر البدء في تصويره بداية العام المقبل ليطرح ضمن السباق الرمضاني المقبل، والعمل من إنتاج مؤسسة الفهد، سيناريو وحوار محمد وعلي شمس، ومن إخراج باسل الخطيب.

* انتهى الإعلامي عبدالله بن حيدر من تصوير الموسم الرابع من برنامجه «من الذاكرة» الذي يعرض عبر قناة الإمارات، إلى جانب تحضيره خلال هذه الفترة لمسلسل درامي ينافس به في دراما رمضان المقبل.

* نشرت الفنانة دنيا سمير غانم عبر «إنستجرام» صورة تجمعها بشقيقتها إيمي في صغرهما ويتوسطهما الفنان الراحل عامر منيب، وتأتي تلك الصورة في ذكرى وفاته وعلقت دنيا على الصورة «الله يرحمه كنا ومازلنا نحبه كثيراً.. رحمك الله عامر منيب».

* انتهت المطربة أصالة من تسجيل أغنية جديدة بعنوان «الفرق الكبير» في أول تعاون لها مع تركي الشيخ، الذي كتب كلمات الأغنية، ومن ألحان نواف عبدالله، وتوزيع خالد عز، ونشرت أصالة ملصقاً دعائياً للأغنية عبر «فيسبوك» معلقة «أول تعاون مع أبو ناصر الغالي، أغنية فيها كل الدفء والمشاعر الطيبة قريباً تستمتعوا بها كما استمتعت وتعلقت بها».

* أطلق المطرب حمادة هلال أحدث أعماله الغنائية المصورة بعنوان «آية من الجمال» والتي صورها في دبي بين معالمها السياحية الجذابة خلال الشهر الماضي، ونال الفيديو كليب الذي نشره عبر «يوتيوب» عشرات الآلاف من المشاهدات خلال الساعات الأولى من نشره. والأغنية من كلمات عليم، ألحان بينو، ومن إخراج عادل سرحان.