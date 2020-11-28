ألمانيا: اغتيال العالم النووي الإيراني يزيد الوضع في المنطقة تعقيداً

كتبت أسماء لمنور في السبت 28 نوفمبر 2020 04:12 مساءً - منذ ساعتين

بعد اغتيال العالم النووي الايراني نقلت وكالة “رويترز” اليوم السبت عن متحدث باسم الخارجية الألمانية تحذيره في بيان خطي اليوم السبت من أن محسن فخري زاده يزيد الوضع في المنطقة تعقيدا، مضيفا: “نحث جميع الأطراف على الامتناع عن أي خطوات من شأنها أن تؤدي إلى المزيد من التصعيد”.

وأشار الدبلوماسي الألماني إلى أن هذا الحادث وقع قبل شهرين من انتهاء ولاية إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قائلا: “قبل أسابيع من تولي الإدارة الأمريكية الجديدة مهامها، من المهم الحفاظ على مساحة للتفاوض مع إيران لتسوية الخلافات المتعلقة ببرنامجها النووي عبر الحوار”.

واغتيل محسن فخري زاده الذي كان يعد شخصية رئيسية في برنامج إيران النووي أمس في طهران برصاص مهاجمين مجهولين، وحملت سلطات الجمهورية الإسلامية إسرائيل المسؤولية عن العملية.