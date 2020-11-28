عاجل.. الجيش الإثيوبي يشن هجوما مكثفا بالأسلحة على إقليم تيجراي

السبت 28 نوفمبر 2020

تعرضت مدينة مقلي بإقليم تيجراي للهجوم بالأسلحة الثقيلة والمدفعية من قبل الجيش الإثيوبي، اليوم السبت، بهدف السيطرة على عاصمة الإقليم.



وطبقا لـ «روسيا اليوم» ذكر زعيم «الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي» المعارضة، دبرصيون جبر ميكائيل، في رسالة خطية لوكالة «رويترز» اليوم السبت، أن قوات حكومة أديس أبابا شنت زحفا في محاولة لإحكام السيطرة على مقلي، مشيرا إلى أن «قصفا جويا عنيفا» يطال المدينة منذ اليوم السبت، واتهم جبر ميكائيل قوات إريتريا المجاورة بمداهمة مخيمات اللاجئين في الإقليم بهدف استعادة مواطني البلاد الفارين من بلدهم.

بدورها، أشارت يلين سيوم، المتحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، إلى أن القصف الذي تنفذه القوات الحكومية لا يطال المناطق السكنية، قائلة إن «أمن الإثيوبيين في مقلي وإقليم تيجراي لا يزال أولية للحكومة الاتحادية».

وأكدت وكالة «فرانس برس» تعرض مقلي لقصف مكثف، نقلا عن السلطات المحلية وموظفين إغاثيين، فيما أكد الجيش أن قواته استطاعت إحكام الحصار على مقلي من عدة اتجاهات وتعهد باستعادة السيطرة على المدينة في غضون أيام.

ويأتي ذلك في ظل إعلان القوات الإثيوبية مساء أمس عن سيطرتها على عدد من مواقع استراتيجية في محيط مقلي، بما فيها مدن حوزين والنجاشي وأديقيه وماي مسانو وووقرو.

وكانت حكومة أديس بابا قد أطلقت حملة عسكرية في الإقليم قبل ثلاثة أسابيع متهمة «الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي» بمهاجمة مواقع للجيش الإثيوبي في المنطقة، ما جعل الآلاف من سكان المنطقة يلجأون إلى السودان هربًا من الحرب.

وأشارت «رويترز» إلى صعوبة التأكد من صحة بيانات طرفي النزاع عن الوضع الميداني في تيجراي، نظرا لانقطاع شبكة الهواتف والإنترنت في المنطقة