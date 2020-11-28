شكرا لقرائتكم خبر عن المانيا تسجل اكثر من 21 الف اصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

السبت 28 نوفمبر 2020 سجلت المانيا، اليوم السبت، اكثر من 21 الف اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكر معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، انه تم تسجيل 21 ألفا و695 إصابة جديدة، و379 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 15 ألفا و965 حالة، وعدد المتعافين 711 ألف حالة.

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