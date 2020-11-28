شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: 319 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 142 ألفا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 319 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19" في الساعات ال24 الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 142195 في حين تم تسجيل حالة وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 875 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في تصريح صحفي اليوم : إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 77 حالة ليصبح المجموع الكلي للحالات المصابة ولا تزال تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 5431 حالة.

وأضاف أن عدد المسحات التي تم إجراؤها في الساعات ال24 الماضية بلغ 4242 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1086669 فحصا.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 586 إصابة في الساعات ال24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 135889 حالة.