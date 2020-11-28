النزاهة تكشف حالات اختلاس لعلاج كورونا في البصرة

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن العمليَّة، أشارت إلى أن "ملاكات مديريَّة تحقيق البصرة التي انتقلت إلى المستشفى تمكَّنت من ضبط (10) أضابير تخصُّ اختلاس علاج ( اكتيمرا ڤيال) المُخصَّص لعلاج المرضى المصابين بوباء كورونا"، لافتةً إلى أن "مُوظَّفي الردهة الوبائيَّة في المستشفى قاموا باختلاس العلاج الذي يصل سعر (الابرة) الواحدة منه إلى (1,250,000) مليون دينار".

وأضافت الدائرة إنه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرة ضبطٍ قضائيَّةٍ، وعرضه رفقة الأوليَّات على قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في البصرة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المناسبة".

يذكر ان هيئة النزاهة قد أعلنت منتصف أيلول الماضي عن ضبط مواد تُستخدَمُ للفحص السريع؛ للكشف عن وباء كورونا بحوزة مسؤولة مختبر أهلي، مُبيِّنةً أن تلك المواد تعود لدائرة صحَّة البصرة.