جزائية تمنح الانتصار الثاني لبغداد وتهزم الصقور للمرة الاولى

ويدين فريق أبناء العاصمة في فوزه الى اللاعب جبار كريم، بعما سجل هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 51 من ضربة جزاء.

حكم اللقاء زيد ثامر اشهر البطاقة الحمراء في وجه لاعبين من المباراة، الاولى كانت من نصيب لاعب بغداد سامويل إيكو في الدقيقة 45 اما الثانية فكانت من نصيب حارس الصقور محمد صالح في الدقيقة 48.



الخسارة ابقت الصقور في الصدارة برصيد 10 نقاط، فيما تنفس بغداد الصعداء ليجد نفسه في المركز الـ14 برصيد 6 نقاط.

وفي بقية النتائج، تعادل النجف مع نفط ميسان سلبياً من دون اهداف، فيما فاز المساوة على الكرخ بهدف نظيف، وفاز الزوراء على الحدود بهدفين لهدف.