النوارس تعبر الحدود وتحلق لوصافة ترتيب الدوري الممتاز

وافتتح النوارس التسجيل في الدقيقة 30 عن طريق نجم شوان، ثم اضاف علاء عبد الزهرة الهدف الثاني في الدقيقة 46.

وقبل النهاية، قلص الحدود الفارق الى هدف واحد بعدما نجح منار طه في تنفيذ ركلة جزاء بنجاح في الدقيقة 80.



وبهذا الفوز وجد الزوراء نفسه في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، فيما توقف رصيد الحدود عند النقطة الرابعة في المركز الرابع عشر.