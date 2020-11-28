شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اصابة 7 اشخاص في انفجارين منفصلين في العاصمة الأفغانية كابول والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 نوفمبر 2020

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اصيب 7 اشخاص في انفجارين منفصلين لعبوتين ناسفتين مغناطيسيتين في العاصمة الأفغانية كابول.



واوضحت وكالة (خاما برس) الأفغانية للأنباء إ،ن الانفجار الأول وقع في منطقة خير خانا واسفر عنه اصابة أربعة أشخاص..مشيرة الى ان الانفجار الثاني اسفر عن اصابة ثلاثة أشخاص.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الانفجارين.