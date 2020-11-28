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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة الصومالية مقديشو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
دان البرلمان العربي الهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة الصومالية مقديشو وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين.
وقال رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، في بيان له ،اليوم، "أن هذا العمل الإرهابي الذي استهدف أرواح الأبرياء لن يُثني الصومال عن مواصلة جهودها الحثيثة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد".
وجدد العسومي، تضامن البرلمان العربي ووقوفه التام مع الصومال وشعبها في حربها على الإرهاب ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للتنظيمات الإرهابية المتطرفة.
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