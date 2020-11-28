شكرا لقرائتكم خبر عن 63ر1 مليون إجمالي إصابات كورونا في أسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

وصل عدد حالات الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا إلى 63ر1 مليون حالة، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية. وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات في البلاد جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 44 ألفا و668 حالة. وتعافى من مرض "كوفيد19-" الذي يسببه الفيروس 150 ألفا و376 شخصا من المصابين حتى صباح اليوم السبت. وجرى الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في إسبانيا قبل 43 أسبوعا.

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