شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز مكاسب "بايدن" في عملية فرز طالب بها "ترامب" والان نبدء بالتفاصيل

انتهت إعادة فرز الأصوات التي طالبت بها حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ميلووكي، أكبر مقاطعة بولاية ويسكونسن، بحصول الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن على المزيد من الأصوات.

فبعد إعادة فرز ما يقرب من 460 ألف صوت في ميلووكي، بات الفارق بين الاثنين 132 صوتا إضافيا لصالح بايدن. وفي المجمل حصل بايدن على 257 صوتا إضافيا مقابل 125 صوتا لترامب.

كانت حملة ترامب قد طالبت بإعادة الفرز في اثنتين من أكبر مقاطعات ويسكونسن من حيث عدد السكان، وهما مقاطعتان تميلان للحزب الديمقراطي، وذلك بعدما خسر الولاية بأكثر من 20 ألف صوت.

وستتكلف حملة ترامب ثلاثة ملايين دولار نظير عملية إعادة الفرز في المقاطعتين. ومن المتوقع أن تنتهي مقاطعة دين من إعادة فرز الأصوات غدا الأحد.