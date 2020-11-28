وزير الماني: إجراءات الإغلاق الجزئي قد تمدد حتى أوائل الربيع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير "ان إجراءات الإغلاق الجزئي في ألمانيا قد تمدد حتى أوائل الربيع، إذا لم تتم السيطرة على جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)".



واضاف الوزير الالماني في مقابلة نشرتها،اليوم السبت، صحفية داي ويت" امامنا من ثلاثة إلى أربعة أشهر شتاء طويلة، ومن الممكن أن تظل القيود سارية في الأشهر الأولى من العام الجاري 2021".

وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، قد اتفقت مع قادة 16 ولاية فيدرالية في ألمانيا، الأربعاء الماضي، على تمديد وتشديد الإجراءات ضد فيروس كورونا، حتى الـ20 من ديسمبر القادم على الأقل.

وسجلت المانيا،اليوم السبت، 21695 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء الوباء في ألمانيا إلى 1.028.089 حالة إصابة.