الجيش الإثيوبي يبدأ هجومه على عاصمة "المتمردين" في تجراي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 نوفمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 قال مسؤولون في حركة تحرير تجراي اليوم السبت إن الجيش الإثيوبي بدأ هجومه على عاصمة الإقليم؛ مقلي، مشيرا إلى أن المدينة تتعرض للقصف.

وبدأ الجيش الإثيوبي منذ مطلع الشهر الجاري عملية عسكرية ضد الحركة التي يعتبرها "متمردة"، متهما قادتها بالمسؤولية عن هجوم دموي على معسكر للجيش. وقال التلفزيون الرسمي التابع لحركة تحرير تجراي في بيان إن مقلي تتعرض لقصف عنيف

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