شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تشارك في تأمين تحدي ليوا للدراجات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شاركت شرطة أبوظبي في تأمين سباقات فريق نادي أبوظبي للدراجات الهوائية «تحدي ليوا للدراجات الهوائية» الذي انطلق الجمعة في منطقة ليوا بالظفرة.

وكثفت مديرية شرطة منطقة الظفرة، بقطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي دورياتها لتأمين حركة المرور والانسيابية في الشوارع المؤدية لموقع السباق واتخذت كافة التدابير والإجراءات اللازمة للحفاظ على المتسابقين والجمهور.

وشارك في تحدي ليوا للدراجات الهوائية دراجو نادي أبوظبي ضمن الـ3 سباقات القصيرة بشعار «كل التحديات ممكنة» وذلك للتجهيز للسباقات الكبرى للاتحاد الموسم الجديد.

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