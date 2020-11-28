شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة تناقش تطور حركة الإخوان ومستقبل التنظيم الدولي للجماعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

ينظم «مركز تريندز للبحوث والاستشارات»، الاثنين، ندوة عن بُعد تحت عنوان «رحلة الإخوان المسلمين العالمية: البحث عن ملاذات آمنة»، وتُعد الندوة الرابعة ضمن فعاليات (منتدى الإسلام السياسي السنوي الأول لـ «تريندز»)، الذي يُركز على مناقشة الأبعاد كافة المرتبطة بالمشروع الفكري والسياسي لجماعة الإخوان المسلمين.

وستسلط الندوة، الضوء على تطور رحلة جماعة الإخوان المسلمين العالمية، ودور التنظيم الدولي للجماعة منذ نشأته حتى الوقت الراهن، وستوضح المرتكزات الفكرية والأيديولوجية التي ينطلق منها التنظيم الدولي في ممارسة مهامه، ولماذا أصبحت أنشطته في العديد من دول العالم تثير قلقاً متنامياً، خاصة في الدول الأوروبية.

كما تتضمن الندوة محاور عدة، أولها «العلاقة بين الأُطر التنظيمية والمرتكزات الأيديولوجية»، والثاني «تطور دور تنظيم الإخوان العالمي.. من الدعم إلى التعبئة»، والثالث «المسار الدولي لتنظيم الإخوان.. التهديدات والمخاطر»، والرابع «العلاقة بين فروع تنظيم الإخوان في العالم.. نموذج الولايات المتحدة وأوروبا»، والخامس «تزايد المخاوف الغربية من الإسلام السياسي على مستقبل التنظيم الدولي للإخوان». أما المحور السادس والأخير فيناقش «حقيقة التنظيم الدولي للإخوان بين الأيديولوجية والمشروع السياسي».

يشارك في الندوة نخبة من الباحثين والخبراء في حركات الإسلام السياسي، أبرزهم د.فيكتور جيرفيس، باحث في «مركز تريندز للبحوث والاستشارات»، ود.جوسلين سيزاري، رئيسة الأكاديمية الأوروبية للأديان، أستاذة مادة الدين والسياسة، بجامعة برمنغهام في الولايات المتحدة، ود. إيلان بيرمان، نائب رئيس أول مجلس السياسة الخارجية الأمريكية في الولايات المتحدة، وأمجد طه، صحفي بريطاني-عربي، محلل سياسي ومؤلف كتاب «خدعة الربيع العربي» في المملكة المتحدة، وليما دوفي، باحث ومتحدث ومستشار في شؤون التطرف ومكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة، والكولونيل (متقاعد) د. إران ليرمان، نائب رئيس معهد القدس للاستراتيجية والأمن بإسرائيل، ود. أشرف العيسوي، باحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية بـ«مركز تريندز».

