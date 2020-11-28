قيد 14 محامياً في أبوظبي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

وافقت لجنة شؤون المحامين بدائرة القضاء في أبوظبي، على طلبات القيد بجدول المحامين المشتغلين لأربعة عشر محامياً، إلى جانب الموافقة على طلبات تجديد قيد ثمانية محامين.

واطلعت اللجنة خلال اجتماعها الدوري على أربع شكاوى ضد محامين، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة، فيما وافقت على طلبات تجديد قيد أربعة مندوبين بجدول مندوبي مكاتب المحاماة، ونقل قيد ثلاثة مندوبين.

وعقدت لجنة شؤون المحامين اجتماعها في المقر الرئيسي لدائرة القضاء، برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، بحضور الأعضاء ومقرر اللجنة خميس مبارك القبيسي، مدير إدارة شؤون المحاماة والخبراء.

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