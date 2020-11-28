حالة تأهب قصوى في سفارات إسرائيل بعد اغتيال عالم نووي إيراني

ذكرت وسائل إعلام عبرية أن البعثات الدبلوماسية الإسرائيلية في مختلف أنحاء العالم رفعت مستوى التأهب الأمني، وذلك بعد اغتيال العالم النووي الإيراني البارز محسن فخري زاده في العاصمة طهران. وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية اليوم السبت بأن سفارات إسرائيل في العالم في مستوى التأهب الأمني (الحالة القصوى)، تحسباً لانتقام محتمل من عملية الاغتيال التي حمّلت السلطات الإيرانية تل أبيب المسئولية عنها. وأشارت القناة إلى تعزيز الإجراءات الأمنية في الجاليات اليهودية بمختلف الدول. ويعد فخري زاده، أحد الشخصيات الرئيسية في برنامج طهران النووي، هو خامس عالم نووي إيراني يتم اغتياله منذ عام 2010. واتهمت السلطات الإيرانية إسرائيلية بالوقوف وراء اغتيال العالم النووي.

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