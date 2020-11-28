السيسي يتوجه إلى جنوب السودان لأول مرة

وصل الئيس عبدالفتاح السيسي إلى جمهورية جنوب السودان، صباح اليوم السبت، حيث كان في استقباله الرئيس سيلفا كير بمطار جوبا الدولي.

وأفادت وسائل إعلامية بأن الرئيس السيسي توجه صباح اليوم السبت، إلى مدينة جوبا لعقد قمة مع رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن زيارة الرئيس إلى جنوب السودان، والتي تعد الأولى من نوعها، ستشهد عقد قمة مصرية - جنوب سودانية، ستتناول مناقشة مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً على الصعيد الاقتصادي والتنموي، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين الشقيقين وذلك في اطار الإرادة القوية المتبادلة لتعزيز أطر التعاون بينهما.

ومن المقرر أن تشهد القمة المصرية - الجنوب سودانية كذلك التباحث حول أهم التطورات السياسية الخاصة بالقضايا الإقليمية والقارية ذات الاهتمام المشترك.