شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة لائحة الشيوخ تبحث ملاحظات مجلس الدولة ومقترحات الأعضاء على المشروع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، اليوم السبت، اجتماعا لمناقشة بعض ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة في شأن مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس، فضلا عن المقترحات المقدمة من بعض الأعضاء.

وقالت مصادر مطلعة، إن قسم التشريع بمجلس الدولة أبدي 6 ملاحظات من المقرر استعراضها خلال اجتماع اللجنة اليوم لحسمها قبل مناقشة مشروع اللائحة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المرتقبة غدا الأحد 29 نوفمبر.

وكانت اللجنة الخاصة المناط بها إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ انتهت من المسودة النهائية لتأتي في نحو 300 مادة، وحسم المواد الخلافية، وتشمل المواد الخاصة باختصاص المجلس وعضوية الهيئات البرلمانية باللجنة العامة للمجلس وتمثيل مجلس الشيوخ في الشعبة البرلمانية لجمهورية مصر العربية.

وقال المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ، إن مشروع اللائحة الداخلية للمجلس سيتم عرضها علي الجلسة العامة المزمع عقدها يوم 29 نوفمبر في تمام الساعة العاشرة صباحا.

وحول تشكيل الائتلافات داخل المجلس، علق بقوله: "الائتلافات هي كيان عرفي و ليس له تنظيم داخل اللائحة"، مشيراً إلي أنه علي كل حزب أن يحدد لرئيس المجلس رئيس الهيئة البرلمانية و نائبه.

ونوه عتمان، أنه تم تغيير اسم لجنة الخطة والموازنة بمشروع اللائحة الداخلية إلى اللجنة المالية والاقتصادية والاستثمار.

ولفت أمين عام مجلس الشيوخ، في تصريحاته، إلي أن اللجنة الخاصة بإعداد اللائحة ستمارس مهام اللجان النوعية حتى الانتهاء من اللائحة وتشكيل اللجان.