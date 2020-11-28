مصادر: بنك ABC ينتهي من الفحص النافي للجهالة على بنك بلوم مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال المصري:

قالت مصادر مصرفية لمصراوي، إن بنك المؤسسة العربية المصرفية العربية الدولية البحرينية (ABC) انتهى من عملية الفحص النافي للجهالة على بنك بلوم مصر الأسبوع الماضي بعد مرور قرابة 3 شهور على إجراءات الفحص.

ويتنافس بنك الإمارات دبي الوطني وABC على شراء بنك بلوم مصر، وذلك بعد حصولهم على موافقة البنك المركزي المصري لإجراء فحص نافي للجهالة في أغسطس الماضي.

وأكدت المصادر أن المجموعة البحرينية ABC أصدرت تعليمات بوضع سعر شراء مرتفع لاقتناص صفقة شراء بنك بلوم مصر من الإمارات دبي الوطني.

وقال بنك المؤسسة العربية المصرفية في إفصاح لبورصة البحرين قبل أيام، إن مفاوضاته لا تزال مستمرة للاستحواذ على بنك بلوم مصر، لكنه قال إنه لا يوجد أي تأكيد على أن الصفقة سوف تستكمل.

وكان بنك بلوم والمهجر المالك لوحدته المصرفية في مصر خاطب المجموعة البحرينية ABC الشهر الماضي بسرعة الانتهاء من عملية الفحص النافي للجهالة وتقديم السعر المالي وذلك للبت في صفقة البيع لصالح أي من البنكين حسب السعر المالي المقدم بحسب ما ذكرته مصادر لمصراوي في وقت سابق.

وكان بنك الإمارات دبي الوطني قد أبدى اهتمامه بصفقة بنك بلوم مصر، بعد أن أعلن البنك اللبناني في أغسطس اعتزامه التخارج من مصر جراء الأزمات المالية في لبنان.

وكان بنك بلوم مصر أعلن في شهر أبريل الماضي عن موافقة الجمعية العامة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ مليار جنيه من أرباح البنك ليصبح رأس المال 3 مليارات جنيه بزيادة 50% من رأس المال الحالي، لتعزيز حصته السوقية.