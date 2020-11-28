"يا ترجعيلي يا افضحك".. أنهت علاقتها به فهددها بفيديوهات وصور مخلة

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية-رامي محمود:

"يا ترجعيلي يا افضحك".. بتلك الكلمات هدد صاحب محل هواتف محمولة موظفة جمعتهما علاقة غير شرعية، طالبًا منها الرضوخ لرغباته، والعودة إليه بعد تركها اياه، أو نشر صورًا جمعتهما في أوضاع مخلة وفيديوهات التقطها لها مسبقًا.

أنشأ "محمد ف.، 31 عامًا، صاحب محل هواتف محمولة بإحدى قرى المنصورة، حسابًا مزيفًا باسم عشيقته على فيسبوك، وشرع في نشر صورها لإجبارها على العودة لعلاقتهما المحرمة.

لم تتحمل" سارة" التهديدات، وتوجهت إلى مباحث الإدارة العامة للتكنولوجيا والمعلومات بشرق الدلتا"، وحررت بلاغًا ضده برقم 20713 لسنة 2020 جنايات مركز المنصورة.

وأكدت تحريات المباحث، صحة البلاغ، وباستئذان النيابة العامة، جرى ضبط المتهم، وهاتفه المحمول المستخدم في الواقعة، وبفحصه تبين احتوائه على صور وفيديوهات خاصة بالمجني عليها.

وبالعرض على المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، أحال المتهم إلى محكمة الجنايات.

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