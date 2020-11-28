طوكيو تسجل 561 إصابة جديدة بكورونا

سيف اليزيد - أكد مسؤولون بحكومة العاصمة اليابانية، طوكيو ظهور 561 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في العاصمة اليوم السبت، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" اليوم.

وأضاف المسؤولون أن عدد الأشخاص ممن هم في حالة خطيرة بطوكيو بلغ 67 شخصا، بارتفاع ستة أشخاص عن أمس الجمعة. وهذا الرقم كان الأعلى منذ رفع حالة الطوارئ التي فرضت في مختلف أنحاء البلاد في أواخر مايو الماضي.

وهذا هو اليوم الثاني على التوالي الذي يتجاوز فيه عدد حالات الإصابة الجديدة في العاصمة 500. وحصيلة اليوم السبت كانت ثاني أعلى حصيلة، بعد أن تم تسجيل 570 حالة إصابة أمس الجمعة.

وبلغ الآن إجمالي عدد الإصابات في طوكيو 40 ألفا و210، متجاوزا حاجز 40 ألف إصابة للمرة الأولى.

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