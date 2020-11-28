أكثر من 400 ألف وفاة بكورونا في أوروبا

سيف اليزيد - سجلت أكثر من 400 ألف وفاة في أوروبا جراء مرض كوفيد-19 وفق تعداد أعدته وكالة فرانس برس استنادا إلى حصائل وفرتها سلطات الصحة السبت.

وأوروبا هي ثاني اكثر مناطق العالم تسجيلا للوفيات جراء الجائحة مع 400 ألف و649 وفاة من أصل 17 مليونا و606 آلاف و370 إصابة وراء اميركا اللاتينية والكاريبي بمعدل 444 ألفاً و26 حالة وفاة من أصل 12 مليونا و825 ألفا و500 إصابة.

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