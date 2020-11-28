مجلس الجالية يطلق مشروع تأهيل مغاربة العالم بالخارج للترافع حول قضية الصحراء

أعلن مجلس الجالية المغربية بالخارج أنه سيطلق، يوم الاثنين المقبل، مشروعا لتأهيل مغاربة العالم للترافع حول قضية الصحراء المغربية.

وأوضح بلاغ للمجلس أن هذا المشروع، النابع من الإيمان بضرورة تكثيف الجهود وتشبيك الخبرات وتثمين الموارد العلمية والبشرية والمادية، يستهدف فئة الطلبة والأساتذة المغاربة بالخارج وأطر جمعيات الجالية ونشطاء المجتمع المدني، وكذا نشطاء المواقع الاجتماعية، عبر تكوينهم وتطوير قدرات الترافع لديهم.

وقد تم تصميم برامج التكوين حول الصحراء المغربية بأربع لغات في المرحلة الأولى، وهي العربية والفرنسية والإسبانية والإنجليزية. ويعكف فريق علمي على الاشتغال على لغات أخرى في المستقبل القريب.

وأضاف البلاغ أنه تفعيلا للبرنامج الترافعي حول قضية الصحراء المغربية لفائدة مغاربة العالم، والذي أعده المجلس بشراكة مع عدة جامعات مغربية، سيتم توقيع اتفاقية تعاون وشراكة بين مجلس الجالية وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال.

وتهدف الاتفاقية إلى تثمين جهود البحث العلمي المتعلق بقضايا مغاربة العالم، وإلى تمكين هذه الفئة من المواطنين من الولوج إلى الخدمات التكوينية والعلمية التي تتيحها كلية الحقوق أكدال الرباط، وكذا استفادة طلبة وأساتذة كلية الحقوق أكدال من تجربة وموارد المجلس لتطوير البحث والتدريس بخصوص قضايا الجالية المغربية بالخارج.

وتروم الاتفاقية أيضا فتح مسالك دراسية تهم مغاربة العالم خصوصا بسلكي الماستر والدكتوراه في المجالات القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وتطوير وتشبيك العلاقات العلمية التي تجمع المجلس بعدة جامعات دولية بأوربا وأمريكا والعالم العربي، وكذا تمكين طلبة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال الرباط من الاستفادة من هذه الاتفاقيات، وتمكين الطلبة المغاربة بمختلف الجامعات بدول العالم من الاستفادة من زمالات دراسية وعلاقات علمية مع طلبة كلية الحقوق أكدال.