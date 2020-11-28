وفيات كورونا تتجاوز 262 ألفا في أمريكا

السبت 28 نوفمبر 2020

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الجمعة، أن إصابات كورونا في البلاد وصلت إلى 12 مليونا و823092 حالة.



وزادت 324358 حالة إصابة إلى الإحصاء السابق للمراكز، فيما بلغ عدد المتوفين بالمرض إلى 262673.

وسجلت المراكز أعداد حالات الإصابة والوفاة حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، الخميس، وكان تقريرها السابق قد صدر يوم الأربعاء.

ولا يطابق إحصاء المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بالضرورة إجمالي الحالات التي تعلنها الولايات الأمريكية كل على حدة.