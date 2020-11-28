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شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس المصري يتوجه إلى مدينة جوبا والان مع التفاصيل
السبت 28 نوفمبر 2020
يتوجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، إلى مدينة جوبا لعقد لقاء قمة مع رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير.
وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أن زيارة السيسي إلى جنوب السودان تعد الأولى من نوعها، وستشهد عقد قمة مصرية - جنوب سودانية.
كما تتناول القمة الثنائية مناقشة مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً على الصعيد الاقتصادي والتنموي، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين الشقيقين وذلك في إطار الإرادة القوية المتبادلة لتعزيز أطر التعاون بينهما.
ومن المقرر أن تشهد القمة المصرية - الجنوب سودانية كذلك التباحث حول أهم التطورات السياسية الخاصة بالقضايا الإقليمية والقارية ذات الاهتمام المشترك.
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