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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الطقس المتوقع على الإمارات خلال الايام المقبلة والان مع التفاصيل
السبت 28 نوفمبر 2020
توقع المركز الوطني للأرصاد بالامارات ان يكون الطقس على الدولة خلال الأيام المقبلة على النحو التالي:
السبت
الطقس: غائم جزئياً إلى غائم أحياناً خاصة على البحر وبعض المناطق الساحلية والشرقية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.
البحر: متوسط الموج قد يضطرب أحياناً في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان.
الأحد
الطقس: مغبر وغائم جزئياً إلى غائم أحياناً خاصة على البحر وبعض المناطق الساحلية والشرقية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.
البحر: متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الأثنين
الطقس: مغبر وغائم جزئياً إلى غائم أحياناً خاصة على البحر وبعض المناطق الساحلية والغربية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.
البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الثلاثاء
الطقس: رطب صباحاً - صحو إلى غائم جزئياً بوجه عام وغائم أحياناً على البحر والجزر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة صباحاً.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.
البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الأربعاء
الطقس: صحو إلى غائم جزئياً يصبح غائماً أحياناً على الجزر والغرب.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.
البحر: متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
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