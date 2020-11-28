عالم ألماني يكشف أسباباً مثيرة لانتشار كورونا

السبت 28 نوفمبر 2020

أعلن عالم الأوبئة الألماني، ألكسندر كيكولي، أن سلالة إيطالية من فيروس كورونا تنتشر حاليًا في جميع أنحاء العالم، بعد أن تحورت في شمال البلاد بسبب عدم اهتمام أحد في أوروبا بخطر العدوى.



انطلاق الوباء من إيطاليا

وقال العالم عبر قناة " ZDF" إن إنطلاق الوباء وتحوله إلى عالمي كان من شمال إيطاليا.

وأوضح أن أكثر من 99% من حالات الإصابة بفيروس كورونا الآن تحمل طفرة الفيروس الإيطالي. وفي الوقت نفسه، شدد كيكولي على أن العامل المسبب لمرض "كوفيد-19" وهو فيروس "كورونا" ظهر أول مرة في مدينة ووهان الصينية.

ينتشر بهدوء في إيطاليا

وأضاف عالم الأوبئة إلى أن فيروس "كورونا" كان ينتشر بهدوء في إيطاليا لعدة أسابيع، مما سمح له بالتحور والتكيف بشكل أفضل مع البشر.

تجاهل التحذيرات

وأشار كيكولي إلى الخطأ الجسيم الذي ارتكبته الأوروبيون الذين تجاهلوا التحذيرات من خطر فيروس كورونا، ولم يأخذ أحد التهديد على محمل الجد.

الموجة الثانية

كما انتقد الطبيب الحكومة الألمانية، وأشار إلى أن علماء الفيروسات حذروا بالإجماع من اقتراب الموجة الثانية من الجائحة، لكن السلطات لم تستعد لها، وفقا لوكالة سبوتنيك.

وقال كيكولي إن فيروسات مثل "كورونا" تنتشر "بسرعة فائقة"، خاصة خلال موسم البرد، مضيفا أنه على الألمان الآن مواجهة "عدو حقيقي".