علاوي يحذر من استغلال 'جماعات التطرف' لغياب الاستقرار السياسي

وقال علاوي في تغريدة له تابعتها الخليج 365، "اخشى من تصعيد مرتقب لجماعات التطرف وفي مقدمتها ⁧‫داعش‬⁩ الارهابية التي قد تستغل غياب الاستقرار السياسي".

واضاف علاوي، ايضا قد تستغل تلك الجماعات "تفاقم الازمة الاقتصادية والصحية، وغياب عقدٍ وطني يجمع مكونات الشعب والقوى السياسية، وعدم استئصال الارهاب من جذوره"، مشيرا الو ان تلك "ملفات خطيرة ينبغي على الحكومة الالتفات اليها ومعالجتها".