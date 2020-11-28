علاوي يحذر من استغلال 'جماعات التطرف' لغياب الاستقرار السياسي

وقال علاوي في تغريدة له تابعتها الخليج 365، "اخشى من تصعيد مرتقب لجماعات التطرف وفي مقدمتها داعش الارهابية التي قد تستغل غياب الاستقرار السياسي".
واضاف علاوي، ايضا قد تستغل تلك الجماعات "تفاقم الازمة الاقتصادية والصحية، وغياب عقدٍ وطني يجمع مكونات الشعب والقوى السياسية، وعدم استئصال الارهاب من جذوره"، مشيرا الو ان تلك "ملفات خطيرة ينبغي على الحكومة الالتفات اليها ومعالجتها".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.