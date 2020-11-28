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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفيات كورونا تتجاوز 262 ألفا في أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الجمعة، أن إصابات كورونا في البلاد وصلت إلى 12 مليونا و823092 حالة.
وزادت 324358 حالة إصابة إلى الإحصاء السابق للمراكز، فيما بلغ عدد المتوفين بالمرض إلى 262673.
وسجلت المراكز أعداد حالات الإصابة والوفاة حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، الخميس، وكان تقريرها السابق قد صدر يوم الأربعاء.
ولا يطابق إحصاء المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بالضرورة إجمالي الحالات التي تعلنها الولايات الأمريكية كل على حدة.
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