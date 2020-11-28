شكرا لقرائتكم خبر عن تداعيات «كورونا» تحرم كوستا من اللعب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عبر الأطباء في إسبانيا عن شعورهم بالقلق من مشكلة دييجو كوستا مهاجم أتلتيكو مدريد الصحية الأخيرة، حيث تبين أنه يعاني من تخثر عميق بالوريد وربما يرجع لإصابة اللاعب بفيروس كورونا في سبتمبر الماضي، ولم يحدد الكادر الطبي موعداً لعودة كوستا للعب وعلق الطبيب جوزيه رومان اسكوديرو: «هناك علاقة بين فيروس كورونا والتخثرات الدموية، حيث إن 30 بالمئة من المصابين بالفيروس يتعرضون لمخاطر التخثر الدموي بسبب دفاعات الجسم، ولأن الشخص لاعب كرة يستوجب الأمر الحذر أكثر، فالشخص الطبيعي يتعافى من آثار كورونا بين 3- 6 أشهر على أقل تقدير».

ولم تظهر أية أعراض على كوستا عندما ثبتت إيجابية فحصه وكان من المنتظر أن يلعب أمام لكوموتيف موسكو يوم الأربعاء الماضي لكن سحبه المدرب من التشكيلة في آخر لحظة وأصدر النادي بياناً أكد فيه وجود تخثر بالوريد وأضاف: «التخثر ليس سببه حالة نفسية أو إصابة سابقة وحالياً يجري الأطباء تقييماً لحالته».

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