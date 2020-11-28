شكرا لقرائتكم خبر عن 75 ألف جنيه فقط في حساب مارادونا المصرفي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

كشف تقرير في صحيفة كوريا ديلا سيرا الإيطالية عن وجود مبلغ 75 ألف استرليني فقط في حساب مارادونا المصرفي، وعلق الصحفي الأرجنتيني لويس فينتورا المقرب من الأسطورة:«مات فقيرا، لا يوجد مبلغ كبير من المال في حسابه، ثروة مارادونا تبعثرت بسبب كرمه الكبير وبسبب سرقة المقربين منه». وعلق محاميه بيزاني:«إذا كنت تريد معرفة اين ذهب ماله، تحدث الى الناس المحيطين به الذين كانوا يستغلونه، لم يكن في جيبه أكثر من 100 يورو على الإطلاق دائما». ورغم قلة حسابه النقدي إلا أنه ترك مجوهرات وأراضي وعقارات بضمنها بناية وشقق في وسط العاصمة بوينيس آيريس و6 سيارات بضمنها بي أم دبيلو وأودي ورولز رويس، واستثمارات في كوبا وايطاليا ومدرسة كرة في الصين وحقوق الصورة من العقود وختم تقرير الصحيفة: «كل واحد يريد قطعة من الكنز».

وفي نادي جيمناسيا حيث كانت محطته التدريبية الأخيرة، قدم كادر مارادونا التدريبي استقالة جماعية عقب رحيل الأسطورة وتولى مساعد مارادونا سيباستيان مينديز تدريب الفريق مؤقتاً، وأصدر النادي الأرجنتيني بياناً أكد فيه تفهمه قرار الاستقالة وتقدم لهم بالشكر.

وعلى صعيد آخر كشف الإنجليزي ميكا ريتشاردز، لاعب مانشستر سيتي السابق، عن كواليس حضور الأسطورة الراحل مارادونا مباراة الديربي في 2012 على استاد الاتحاد وقال: «عندما شاهدته صعقت ولم أستطع التفوه بكلمة، أنا لم أكن مولوداً عندما غزا مارادونا العالم في مونديال 1986 وكنت صغير السن لأتذكر لعبه في مونديالي 1990 و1994 لكن لم يمنعني ذلك من الشعور بالأسطورة أو الحزن لفقدانه، في تلك الأمسية من إبريل 2012، كنا سنلعب أمام مانشستر يونايتد ووصف الديربي بأنه سيحسم اللقب، أقمنا في الفندق في مركز مدينة مانشستر كما هو الروتين وكنا ننتظر اجتماعاً مع المدرب كالعادة لكن في ذلك اليوم حضر أيضاً رئيس مجلس الإدارة خلدون المبارك».

وتابع ريتشاردز: «خلدون شخص متحفظ ولا يتدخل في عمل المدرب أو طريقة قيادة الفريق لذلك كان حضوره غريباً علينا بعض الشيء، تحدث معنا وأخبرنا أن مارادونا سيجلس على مدرجات استاد الاتحاد، مارادونا طبعاً كان صهر أجويرو لكن حقيقة أنه جاء ليشاهد أهم مباراة منذ الستينيات كان لها أثر كبير ناهيك عن 600 مليون متفرج حول العالم، قال لنا خلدون في ختام حديثه: «الخسارة ممنوعة اليوم»، لأول مرة شعرنا بالضغط لكن ردة فعلنا كانت جيدة، كومباني سجل برأسه هدف الفوز وأصبح لقب الدوري قريباً، وبعد المباراة كانت هناك احتفالات صاخبة في غرفة الملابس ثم أطل علينا مارادونا، فوجئت وصعقت. لم يكن بيننا سوى كارلوس تيفيز الذي قابله فعلاً، رحب به مارادونا وقال «كارليتو»، وبعض اللاعبين سارعوا لالتقاط صورة معه، كان محاطاً بالحماية دائماً لكن أي شخص يرغب بالتقاط صورة معه يسمح له بذلك، وأنا وقفت بعيداً أنظر اليه ولا أجرؤ على التقدم بطلب صورة، ولسبب ما تسمرت في مكاني، اختبرت هذا الشعور مرتين في حياتي، عندما قابلت بسن الـ18 بيكهام لأول مرة في المنتخب وعندما قابلت كوبي براينت على هامش أولمبياد لندن ذلك العام، لا أقول إن بيكهام مثل الأسطورة مارادونا لكنه أيضاً كان مشهوراً وذا كاريزما».

للأسف مات وحيداً

علق الإيطالي أنجيلو بيزاني محامي وصديق مارادونا الذي أنقذه من مصلحة الضرائب الإيطالية على وفاته وحيداً وقال: «وفقاً لما سمعناه من وسائل الإعلام الأرجنتينية، مات دييجو وحيداً بدون فرد من عائلته بعد خضوعه للجراحة. هذا جنون، لو كان في نابولي لما نام وحيداً ولتجمع عشاقه أمام منزله يحملون الشموع ويدعون له، هو شخص يحتاج لحب المحيطين به فما بالك بمريض خرج للتو من جراحة ؟ كان يمكن لابنه الأصغر دييجو جونيور أن يكون معه دون الخوف من إصابته بكورونا، كان يمكنه منح والده الحب والحنان. نابولي كانت المدينة الوحيدة في العالم التي شعر فيها دييجو بالسعادة وعندما أتذكر اتصالي به بالفيديو على هامش إنقاص الوزن على جهاز المشي أبكي، وقتها دخل معي في رهان على إنقاص الوزن وصرخ علي: «أنجيلوني، سأراك إذا تناولت الطعام». كان هو من سألني عن حال ابني الذي ولد قبل بضعة اشهر، كان محبا وذا قلب كبير».

دالما لوالدها: «أراك قريباً»

«أراك قريبا» عنوان دالما(33 عاما) ابنة مارادونا في أول تعليق على رحيل والدها تحت صورة وهي تضبط جواربه، وكتبت دالما في التعليق: «كنت أخاف موتي كثيراً لكن ليس الآن لأن في موتي فرصة للقائك ومعانقتك مجدداً، أفتقدك كثيراً دادي، أخذت من قلبي قطعة، سأواصل حبك والدفاع عنك كل حياتي لأنني أقدر الحياة التي تقاسمتها معك، انتظرني هناك، سنرى بعضنا مجدداً سيتمزق قلبي إن طلبت ابنتي روما الاتصال بك، هي تحبك لأنك شخص لا يمكن لشخص ألا يحبك، لا أتخيل حياتي بدونك لكن سأحاول مع زوجي وابنتي».

وحضرت دالما جنازة والدها الخميس وهي والدة حفيدته روما من زوجها أندريس كالداريلي كما حضرت جيانينا زوجة أجويرو السابقة ووالدة سبطه بنيامين لكنها لم تعلق حتى الآن على رحيل والدها.

الشرطة تحقق في حدوث إهمال

فتحت الشرطة الأرجنتينية تحقيقاً بخصوص حدوث إهمال من قبل الإسعاف صبيحة رحيل مارادونا، ويراجع مكتب الادعاء العام حالياً صور الكاميرا القريبة من منزل الأسطورة في بوينيس آيريس، وكان مارياس مورلا، محامي مارادونا، طلب آنفاً التحقيق في سبب وصول سيارة الإسعاف أكثر من نصف ساعة بعد اتصال الممرضة، وأدلت الممرضة بشهادتها أمام الشرطة وكانت آخر من شاهده على قيد الحياة في الساعة 6 ونصف صباحاً قبل تبديل المناوبة بروايتها وقالت إنه كان يتنفس بشكل طبيعي أثناء نومه في غرفته، وقالت ممرضة أخرى أنها سمعت مارادونا يتجول في غرفته الساعة السابعة والنصف صباحا. وكشف الادعاء عن قيام سكرتير مارادونا بالاتصال لطلب الإسعاف في الـ12:17 ظهرا ووصلت أول سيارة إسعاف في الـ12:28.

