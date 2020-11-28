شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد حائر بين فدية القراصنة وغرامة الحكومة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

يواجه نادي مانشستر يونايتد خطر دفع غرامة تصل لـ15 مليون جنيه إسترليني في حال دفعه فدية للقراصنة الذين عطلوا جزءاً من منظومته الإلكترونية لأكثر من أسبوع، ويطالب القراصنة بمبلغ مالي يقدر بالملايين كي يعود السلام للمنظومة ولمالكي النادي الأمريكيين «آل جليزرز» لكن وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت الشهر الماضي تغريم أي مؤسسة تخضع لمطالب القراصنة حتى لو كان الضحايا لا يعرفون هوية المجرمين لأن دفع الفدية يشجعهم على ارتكاب مزيد من العمليات، وربما يتم استخدام المال لأعمال إجرامية تمس الأمن القومي.

وحذر مركز الأمن السيبراني البريطاني، الذي يفرض غرامة 18 مليون استرليني في حال خرق القراصنة بيانات المشجعين، من أن دفع المال للقراصنة قد لا يكون كافياً لوفائهم بوعد عدم تسريب البيانات للشبكة العنكبوتية، وأصدر مركز الأمن السيبراني بياناً رسمياً أكد فيه استمرار تعطيل القراصنة لمنظمة النادي الإنجليزي ورد فيه: «نحن على علم بالحادثة التي تضر بنادي مانشستر يونايتد منذ 9 أيام ونعمل مع شركائنا لحل المشكلة».

وكشف التقرير عن عدم قدرة الموظفين الدخول لحساباتهم في البريد الإلكتروني لكن النادي أكد أن الأضرار قليلة ولم تشمل استعدادات المباريات واستمرت قنوات النادي الإعلامية في العمل.

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