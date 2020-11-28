انطلاق حملة "الـ 16 يوم" لمناهضة العنف ضد المرأة في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة- أحمد نصرة:

نفذ فرع المجلس القومي للمرأة في البحيرة، اليوم السبت، لقاءات فردية مع عدد من السيدات والرجال، لتوعيتهم بأهمية التكاتف لمناهضة كافة أشكال العنف التي تمارس ضد المرأة.

تأتي اللقاءات في اطار حملة "الـ 16 يوم" لمناهضة العنف ضد المرأة، تحت شعار "كوني"، والتي يحتفل بها العالم كل عام بدءًا من 25 نوفمبر الذي يوافق اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة وحتى العاشر من ديسمبر، الذي يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان.