انتحار شاب بمبيد حشري في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي: أقدم شاب على الانتحار بقرية زاوية الناعورة التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، عقب تناوله مبيد حشري. تلقى الرائد أحمد كشك رئيس مباحث الشهداء، بلاغًا من مستشفى حميات زاوية الناعورة، بوصول "أحمد.ح"، 38 عامًا في حالة إعياء إثر تناوله مبيد حشري، وتوفي خلال إسعافه. وأكدت التحقيقات مرور الشاب بحالة نفسية سيئة دفعته للانتحار، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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