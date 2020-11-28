معيط: ربط مصالح الضرائب والجمارك والضرائب العقارية إلكترونيًا بنهاية يونيو ٢٠٢٢

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى عيد:

تستهدف وزارة المالية ربط مصالح الضرائب والجمارك والضرائب العقارية إلكترونيًا بنهاية يونيو 2022، بحسب ما قاله محمد معيط، وزير المالية، خلال حوار مع رئيس وأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين، وفقًا لبيان صحفي من الوزارة اليوم السبت.

وأضاف أنه سيتم ربط كل الموانئ المصرية بمنصة إلكترونية عبر منظومة "النافذة الواحدة" بالجمارك بنهاية يونيو المقبل؛ بما يُسهم في تبسيط الإجراءات، وخفض تكلفة السلع، وتقليص زمن الإفراج الجمركي لأقل من ثلاثة أيام.

أوضح أنه يجرى حاليًا اتخاذ الإجراءات اللازمة لدمج الجهات الرقابية، وتوفير معامل للفحص بكل ميناء، مشيرًا إلى تشكيل لجنة مشتركة دائمة أو أكثر في ساحات الكشف والمعاينة بكل منفذ جمركي، وساحات الفحص بالموانئ البحرية والجوية والبرية والجافة.

وقال إن اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد لن تصدر إلا بعد طرحها للحوار مع مجتمع الأعمال.

وبحسب الوزير فإن الضريبة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، قطعية مُبسطة حسب حجم المبيعات من خلال إقرار ضريبي مبسط سنوي واحد.