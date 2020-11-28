وزيرة الداخليّة الإيطاليّة : سنرحّل 80 مهاجرًا تونسيًّا أسبوعيًّا وسنُجري عمليّات ترحيلٍ إضافيّة

وصفت وزيرة الداخلية الإيطالية، لوتشانا لامورجيزي الإتفاقية مع تونس لإعادة مواطنيها من المهاجرين غير النظاميين بأنها "قطرة في بحر"، في إشارة إلى الإرتفاع الكبير لعدد المهاجرين التونسيين الذين وصلوا إلى سواحل جنوب إيطاليا في الأشهر الأخيرة.

وقالت الوزيرة "لقد تلقينا إلتزاما من جانب تونس بتسريع إجراءات الإعادة، مما يسمح لنا بترحيل 80 مهاجرا أسبوعيا وإجراء عمليات ترحيل إضافية".

وأضافت "لكن يجب أن أقول أيضًا إنها قطرة في بحر، إذا وضعنا في الإعتبار وصول 1500 مهاجر في اليوم في بعض الأحيان".

وقالت "على الرغم من الإلتزام التونسي وبما في ذلك عمليات الإعادة الإضافية، أعتقد أن هذا لا يكفي للتعامل مع هذه المسألة ورفع العبء عن بلدنا".