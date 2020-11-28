رئيس البرلمان اللبناني: نحتاج إلى حكومة اختصاصيين أكفياء سريعا لمواجهة تفاقم الأزمات

قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إن لبنان يحتاج إلى الذهاب سريعا نحو تشكيل حكومة من الاختصاصيين (الخبراء) أصحاب الكفاءة على نحو ما تؤكد عليه المبادرة الفرنسية للإنقاذ، وذلك لمواجهة التفاقم الهائل للأزمات التي تشهدها البلاد على المستويات الاقتصادية والمالية والنقدية والمعيشية.
على ما هو عليه من تأخير في تشكيل الحكومة الجديدة.
وأعرب رئيس المجلس النيابي في تصريح لصحيفة (الجمهورية) اللبنانية في عددها الصادر اليوم – عن تخوفه من أن يتعرض لبنان إلى الأسوأ، وتزايد حجم الضرر على البلاد إذا ما استمر الحال
وأضاف بري: "الوضع صعب للغاية، ولبنان لم يعد يتحمل، ويوشك على أن يفقد قدرة الصمود أمام التفاقم الهائل لأزماته".. مشددا على عدم وجود أي مشكلة على الإطلاق من جانب فريقه السياسي الذي يتبنى تسهيل عملية تشكيل الحكومة الجديدة إلى أقصى الحدود. على حد تعبيره.
ظل الخلافات القوية بين القوى السياسية على توزيع الحقائب السيادية والخدمية الأساسية، وصراع عدد من الأحزاب والتيارات السياسية على حقائب وزارية بعينها، ووجود عقبة أساسية تتعلق بالتمثيل الوزاري المسيحي، وسط تخوف من فشل كافة المساعي لتأليف حكومة جديدة لاسيما مع تصلب المواقف السياسية وتصاعد التوتر بين الفرقاء السياسيين وارتفاع الأصوات المعترضة والمطالبة بحصص وزارية.
ويسود التعقيد مسار تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة في
وكُلف زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري برئاسة وتشكيل الحكومة الجديدة للبنان، في ضوء ما أسفرت عنه نتيجة الاستشارات النيابية الملزمة التي أجريت في 22 أكتوبر الماضي، وأفضت إلى اختيار 65 نائبا من أصل 120 عضوا بمجلس النواب لـ "الحريري" لتولي المنصب.
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