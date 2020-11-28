إصابات فيروس كورونا في أمريكا تقترب من الـ14 مليون إصابة

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية تسجيل 205 آلاف 557 حالة إصابة جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن 1404 حالات وفاة متأثرة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال24 ساعة الماضية.



وذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية أنه ارتفع بذلك إجمالي أعداد الإصابات بالفيروس في أمريكا إلى 13 مليونا و88

ألفا و821 إصابة، من بينهم 264 ألفا 858 حالة وفاة.



وتعد الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الأولى على مستوى العالم من حيث ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس لديها.



وشهدت إصابات فيروس كورونا فى الولايات المتحدة الأمريكية، قفزة جديدة منذ بدء الاقتراع فى

الانتخابات الرئاسية.

وسجلت الولايات المتحدة، يوم الأربعاء الماضي 25 نوفمبر، أكثر من 2400 وفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

وتعد ولاية تاكساس، هي أكثر الولايات الأمريكية وباءً بفيروس كورونا، بتسجيلها مليونًا و226 ألفًا و819 حالة إصابة بالفيروس، تليها ولاية كاليفورنيا، التي عرفت تسجيل مليون و164 ألفًا و574 حالة إصابة بمرض "كوفيد-19".

ولا تزال الولايات المتحدة هي أكثر بلدان العالم وباءً بفيروس كورونا، وأكثرها تسجيلًا لحالات الوفاة بمرض "كوفيد-19" أيضًا.