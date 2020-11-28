إصابات كورونا في إيطاليا تصل إلى 1.54 مليون حالة

سيف اليزيد - وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 54ر1 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم السبت، بتوقيت ميلانو، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بكورونا في البلاد وصل إلى 53 ألفا و677. وبلغ عدد المتعافين من الإصابة بمرض "كوفيد19-" الذي يسببه الفيروس 696 ألفا و647 حتى صباح السبت.

وأعلنت إيطاليا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل 43 أسبوعا.

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