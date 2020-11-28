السيسي ورئيس جنوب السودان يعقدان قمة في جوبا

سيف اليزيد - يبحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم السبت مع رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير في مدينة جوبا أهم التطورات السياسية الخاصة بالقضايا الإقليمية والقارية ذات الاهتمام المشترك.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، في بيان على صفحة الرئاسة المصرية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم، إن زيارة الرئيس المصري اليوم إلى جنوب السودان تعد الأولى من نوعها.

وأضاف أن الزيارة ستشهد عقد قمة مصرية - جنوب سودانية، وستتناول مناقشة مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً على الصعيد الاقتصادي والتنموي، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين الشقيقين وذلك في اطار الإرادة القوية المتبادلة لتعزيز أطر التعاون بينهما.

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