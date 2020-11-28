الدفاع الأمريكية تدفع بحاملة طائرات وسفن حربية باتجاه الخليج

قالت شبكة "سي أن أن" الأمريكية، إن وزارة الدفاع "البنتاغون" دفعت مساء الجمعة بحاملة الطائرات يو أس أس نيمتز، إلى الخليج العربي، مع قطع حربية أخرى.



وأشارت إلى أن الحاملة نقلت إلى الخليج مع القطع الحربية، بهدف "الدعم القتالي والغطاء الجوي، مع الانسحاب الأمريكي من العراق وأفغانستان بحلول الـ 15 من كانون الثاني/يناير المقبل".



ولفت مسؤول في البنتاغون، إلى أن تحريكها جاء بموجب أوامر من الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، وأن الخطوة بدأت قبل حادثة اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده.



لكن الشبكة لفتت إلى أن تحريك الحاملة "رسالة ردع" متزايدة لإيران، رغم نفي المسؤول ارتباط الأمر بإيران.



وقالت إن قرار عودة الحاملة إلى الخليج "كان سريعا"، علما بأنها غادرته في أوائل تشرين ثاني/نوفمبر الماضي، باتجاه الهند لإجراء تدريبات مع البحرية الهندية.



وأضافت: "تواصل الولايات المتحدة مراقبة الخيوط الاستخباراتية الحالية للتهديدات، وتدرك تماما اقتراب الذكرى السنوية الأولى لمقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في أوائل كانون ثاني/يناير، وهو هجوم وعدت إيران بالانتقام منه".

