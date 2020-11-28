استجابة لطلب المواطنين.. تمديد أجل إرسال ملفات الترشيح لاجتياز مباريات الشرطة -التفاصيل

قررت المديرية العامة للأمن الوطني تمديد آخر أجل لإرسال ملفات الترشيح لاجتياز مختلف المباريات الخارجية لولوج أسلاك الشرطة عبر البريد إلى غاية يوم الأربعاء 2 دجنبر 2020، وذلك بعدما كان هذا الأجل محددا سلفا في إعلان المباريات في 28 نونبر الجاري.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أن هذا التمديد الاستثنائي يأتي استجابة للطلبات الصادرة عن مجموعة من المواطنات والمواطنين عبر الصحافة الوطنية ووسائط الاتصال، والذين تعذر عليهم إرسال ملفات ترشيحهم عبر البريد داخل الأجل المحدد في إعلان المباريات.

وأضاف المصدر ذاته أن المديرية العامة للأمن الوطني تؤكد على تفاعلها الإيجابي مع طلبات المترشحات والمترشحين، مشددة على أن الاختبارات المقررة ستخضع لتدابير حازمة فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية التي تفرضها حالة الطوارئ الصحية، مع التأكيد مرة أخرى على أن الكفاءة والاستحقاق يشكلان مناط النجاح في هذه المباريات.