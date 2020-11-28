مغردون عرب ينتفضون ضد بوق الخراب عبدالباري عطوان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

أثارت تصريحات للكاتب الفلسطيني، عبدالباري عطوان، مجّد خلالها "الصواريخ الإيرانية" التي تستهدف السعودية، موجة كبيرة من الغضب على منصات التواصل الاجتماعي، واصفين إياه بأنه بات بوقا لإيران وقطر.

وهاجم مغردون عرب عطوان عقب تصريحاته المثيرة للجدل التي زعم خلالها أن استهداف مليشيات الحوثي الإرهابية المدنيين في جدة هو "انتصار كبير للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، بل ويرفع معنويات المقاومة".

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وأبرز رواد منصات التواصل الاجتماعي تناقضات "عطوان"، الذي دأب على تكرار ادعاءاته بالدفاع عن القومية العربية، لكنه في الحقيقة تحول إلى "بوق" يدافع عن المشروع الإيراني الذي يسعى لتدمير الدول العربية، والمتاجرة بالقضية الفلسطينية من أجل إرضاء الدوحة وطهران.

كما أشاروا في الوقت ذاته إلى صمت السلطة الفلسطينية والنقابات المهنية المختلفة في البلاد عن ادعاءات عطوان الذي وصفوه بـ"المريب".

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وغرد الأمير سطام بن خالد آل سعود عبر حسابه على تويتر قائلا: "هذا الشخص (عبد الباري عطوان) الذي صدع رؤوسنا بادعائه الدفاع عن القومية العربية، أصبح بوقا يدافع عن المشروع الإيراني الذي يسعى لتدمير الدول العربية".

وأضاف الأمير السعودي: "لم يقف عند هذا الحد بل أصبح يتاجر بالقضية الفلسطينية، ويربطها بتلك الأفعال الإرهابية من أجل إرضاء أسياده.. مفهوم العروبة لديه مرتبط بالمال".