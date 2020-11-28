رحلات طيران بدون حجر صحي بين أمريكا وإيطاليا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قالت شركة طيران " دلتا" الأمريكية أنها ستسمح للمسافرين بتخطي إحدى العقبات الرئيسية المرتبطة بالسفر إلى أوروبا أثناء الوباء وهي عقبة " الحجر الصحي " وذلك ضمن برنامج اختبار جديد تطلقه على الرحلات بين روما وأتلانتا، جورجيا، حسبما ذكر موقع "بيزنس إنسايدر".



وبحسب الموقع فإنه اعتبارا من 19 ديسمبر، لن يضطر المواطنون الأمريكيون الذين يُسمح لهم بالسفر إلى إيطاليا لأسباب عده، مثل العمل والصحة والتعليم، وكذلك جميع مواطني الاتحاد الأوروبي والإيطالي الذين يسافرون من الولايات المتحدة، إلى الحجر الصحي عند وصولهم إلى البلاد إذا شاركوا في البرنامج.

وللصعود على متن الرحلات الجوية، التي تديرها كل من شركة " دلتا" وشركة الطيران الإيطالية "أليتاليا" ، يجب على الركاب إجراء فحص (PCR) لـ COVID- 19 قبل نحو 72 ساعة من المغادرة ، إلى جانب فحص سريع يتم إجراؤه في المطار في أتلانتا قبل الصعود إلى الطائرة.

وعند وصولهم إلى روما، سيتعين عليهم إجراء فحص سريع ثانٍ. أما للعودة إلى أتلانتا، فسيحتاج الركاب أيضًا إلى إجراء اختبار سريع في مطار روما.

وقالت شركة الطيران إنهم سيحتاجون إلى تقديم تفاصيل لدعم بروتوكولات تتبع الاتصال لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

والبرنامج في انتظار مرسوم قادم تتوقع "دلتا" أن تصدره الحكومة الإيطالية. وهو ينطبق على الرحلات بين مطار روما ومطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي بجورجيا.